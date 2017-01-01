Председатель СКР взял на контроль дело по факту гибели школьницы в Краснокамске

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Как сообщается на сайте СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики.

Напомним, 16 июля жительница Краснокасмка увидела, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии. Мать вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть девочки. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идёт сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования уголовного дела установят, в полном ли объёме проводились профилактические мероприятия в отношении семьи, в которой воспитывалась девочка.