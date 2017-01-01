В Прикамье 95% лесных пожаров ликвидируют за 24 часа

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Сегодня, 25 июля, на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос пожароопасного периода.

По оперативным данным, за неполные семь месяцев этого года в регионе зарегистрировали на 12,7% больше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Но в июле ситуацию удалось переломить.

— Противопожарные рейды, профилактические меры, введение противопожарного режима — все эти меры дали о себе знать: в результате фиксируем снижение и числа пожаров — почти на 2%, и числа погибших — более чем на 11%. Сейчас задача — сохранить эту тенденцию, — заявил губернатор Максим Решетников.

По информации министра территориальной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна, по состоянию на 24 июля в крае произошло 1268 пожаров, 81% из них — в жилом секторе.

Самые частые причины: нарушение правил эксплуатации электрооборудования (32,6% случаев), неосторожное обращение с огнем (25,5%) и нарушения правил эксплуатации печного отопления (24,3%).

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Пермского края зафиксировано 42 лесных пожара на площади 86,74 га. Средняя площадь ликвидации пожара составляет 2,17 га, сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко. Количество лесных пожаров по сравнению с прошлым летом увеличилось, но средняя площадь их ликвидации сократилась. Так, 95 % лесных пожаров были ликвидированы в течении первых суток. В среднем по России этот показатель составляет 66%.

В связи установлением сухой и жаркой погоды в полную готовность привели лесопожарные формирования — 293 человека, 78 единиц техники. В повышенную готовность приведено пермское военное лесничество (13 чел., 10 ед. техники), структуры на особо охраняемых природных территориях федерального значения в заповедниках «Басеги» и «Вишерский» (24 чел., 9 ед. техники), силы арендаторов лесных участков (2773 чел., 1272 ед. техники). В случае возникновения неблагоприятной ситуации будет задействована группировка государственной пожарной службы (827 чел. и 92 ед. техники), муниципальные и добровольные формирования (1416 чел. и 467 ед. техники). Также будет реализован план регионального маневрирования лесопожарных формирований.

Источник — пресс-служба администрации губернатора