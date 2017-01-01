В Краснокамске проверят школу, где училась погибшая девочка

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Сегодня, 25 июля, на заседании регионального правительства губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение провести детальную проверку краснокамской школы, а также Комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района и всех субъектов профилактики и органов опеки.

По информации Следственного комитета, 16 июля местная жительница увидела, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии. Мать вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть девочки. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что 14-летную девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идёт сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования уголовного дела установят, в полном ли объёме проводились профилактические мероприятия в отношении семьи, в которой воспитывалась девочка.

Отметим, ранее после инцидента в пермской школе №127 глава региона Максим Решетников дал поручение разработать и внедрить трёхуровневую модель психологической помощи подросткам и их семьям. Кроме этого, принято решение усилить воспитательные функции школ региона. Предполагается, что специалисты в школах и комиссии по делам несовершеннолетних будут получать всю необходимую информацию о ребенке — посещает ли он кружки, секции, есть ли приводы в полицию, как выстраиваются отношения в семье и со сверстниками, есть ли проблемы с наркотиками. Единая база позволит на ранних стадиях выявлять детей из группы риска и вовремя принимать меры. После гибели школьницы в Краснокамске губернатор отметил, что, решения, которые власти приняли, по работе с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, надо внедрять как можно быстрее.

Источник — пресс-служба администрации губернатора