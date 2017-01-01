На «Азоте» модернизируют системы противопожарной защиты

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» идёт модернизация систем противопожарной защиты. На эти цели выделено более 50 миллионов рублей.

Сейчас на «Азоте» идет обновление автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) на 11 объектах, которые находятся на территории предприятия. Еще для восьми производственных помещений в этом году будет разработан индивидуальный проект такой АПС.

Александр Ермаков, начальник отдела ГО и ЧС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Обновление автоматических пожарных систем на «Азоте» — масштабная работа. Помимо масштабной подготовительной работы по созданию проектной документации, она предусматривает и большой объем по монтажу необходимого оборудования. Для каждого объекта отдельно разрабатывается индивидуальный проект. И в зависимости от сред и веществ, с которыми работают в том или ином производственном помещении «Азота», выбирается, чем будет производится тушение: порошком, пеной или водой.

Первое подразделение, где будет обновлена автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) — цех неконцентрированной азотной кислоты отделение А. Монтаж порошковых модулей там должен закончится до конца ноября 2018 года.

Также более двух миллионов рублей в этом году выделено на новые огнетушители большого объема ОП-35 и ОП-70. Переделаны планы эвакуации для всех производственных и бытовых помещений всех подразделений предприятия. Проведены испытания наружных пожарных лестниц, которые необходимо выполнять раз в пять лет.

Значительные средства выделены на перевооружение пожарно-спасательной части-24, которая оказывает услуги по обеспечению пожарной безопасности филиалу «Азот». Для спасателей будут приобретены новые средства связи, групповые пожарные фонари, теплоотражающие костюмы и пожарные стволы. В ближайшее время будет выполнена замена окон и ворот в помещение ПСЧ-24, а на следующий год запланирован ремонт фасада.

Анна Караваева, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по промышленной безопасности и охране труда:

— На «Азоте» всегда уделялось особое внимание промышленной безопасности и охране труда. Мы пристально следим за всеми изменениями в федеральных нормах и правилах, которые устанавливают требования для промышленных предприятий, и оперативно приводим в соответствие с ними все организационные документы и, конечно же, всевозможные системы безопасности, которые также постоянно совершенствуются. Очевидно, что на нашем предприятии должно быть установлено самое современное оборудование. От этого зависит безопасность наших сотрудников, а это самое главное.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»