Один из лидеров «Пармы» перешёл в ЦСКА

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Иван Ухов выступал за пермский клуб с 2012 года.

Один из лидеров баскетбольного клуба «Парма» 22-летний защитник Иван Ухов продолжит карьеру в московском ЦСКА. Информацию об этом подтвердили пресс-службы обоих клубов.

Срок соглашение с новым клубом составляет три года. Уроженец Соликамска провёл все сезоны в «Парме», и переход в ЦСКА станет его первым трансфером в профессиональной карьере.

— «ПАРМА», весь клуб, тренеры, товарищи по команде, с которыми рядом мы сражались на площадке все эти годы, наши замечательные болельщики навсегда останутся в моем сердце. Играть за команду родного города, выходить с ней на новые высоты, побеждать, брать титулы — это невероятное чувство. Сейчас мне выпал уникальный шанс, о котором мечтает множество баскетболистов — попробовать свои силы в ЦСКА, одном из величайших европейских клубов. Это серьезный вызов, который, уверен, придаст новый импульс моему профессиональному росту. Решиться покинуть «ПАРМУ» было непросто, но я сделал свой выбор, — сказал Иван Ухов.

Отметим, что «Парма» в последние две недели подписала уже пятерых игроков, все они — легионеры.