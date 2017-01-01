УФАС выявило нарушения в порядке предоставления пермским ТСЖ субсидий на благоустройство Администрации Перми нужно устранить нарушения до 3 августа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское УФАС России выдало предупреждение администрации Перми за нарушения в существующем порядке предоставления субсидий ТСЖ на благоустройство дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год.

Согласно действующему порядку, в рамках программы ТСЖ, управляющие компании и другие собственники жилья могут самостоятельно выбрать подрядчика для благоустройства своих дворов. Для этого их дома должны выбрать путём конкурсного отбора. После этого собственники получат деньги на проведение работ из бюджета напрямую.

Специалисты антимонопольного органа напоминают, что по нормам Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирных домах Перми, выбравших самостоятельное управление домом, могут получать средства из бюджета только на капитальный ремонт домов. В работы по капремонту не включаются работы по благоустройству дворовых территорий, так как они входят в обязанности муниципалитета.

«Так, как благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам, входит в перечень обязанностей администрации города, то выбор подрядчика на эти работы должен проходить посредством закупки в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». То, что происходило и происходит сейчас, приводит или может привести к недопущению конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству территорий», — пояснил Александр Плаксин.

Администрации Перми выдали предупреждение и потребовали устранить нарушения до 3 августа.

При этом Пермское УФАС России обращает внимание, что это уже второе подобное нарушение администрации. В 2017 году была создана муниципальная программа, которая подразумевает выделение субсидий из средств всех уровней бюджета на благоустройство дворовых территорий. Список домов, на облагораживание дворов которых должны были пойти деньги, выбирался методом конкурсного отбора по бальной шкале. Как отметил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин, деньги выделялись ТСЖ или управляющим компаниям, и собственники сами определяли, кто будет подрядчиком. Кроме того, бальная система выбора домов и работа общественных комиссий была непрозрачна, что приводило к нарушению прав отдельных ТСЖ. Мэрии выдали предупреждение, и та устранила нарушения, сообщает пресс-служба управления антимонопольной службы.