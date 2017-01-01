Пермяки собрали деньги во время родов младенца, чтобы он успел спасти своего старшего брата

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Артёму Панькову из Перми нужна трансплантация костного мозга, чтобы победить рак крови. Донорами для трёхлетнего мальчика могут стать его младшие братья, один из которых собирался появиться на свет 3 августа. В момент рождения малыша медики должны были взять стволовые клетки прямо из пуповины и отправить их в Москву, к Артёму. Однако роды начались гораздо раньше.

И меньше, чем за сутки, неравнодушные пермяки смогли собрать 53 586 руб.— сумму, необходимую для оплаты процедуры забора, криоконсервации и доставки клеток в федеральный медицинский центр. Самолёт с жизнеспасительными клетками вылетел из Перми в Москву тем же утром, что родился младший брат Артёма.

Большое детское спасибо!

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