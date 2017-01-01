В Перми на месяц перекрыли улицу Крисанова

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Движение транспорта по улице Крисанова на участке от улицы Ленина до Петропавловской будет закрыто до 28 августа

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, из-за этого изменится движение автобусных маршрутов №6, №20, №35, №39 и №46. Автобусы будут перенаправлены по улицам Плеханова и Петропавловская в сторону улицы Попова.

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции теплосетей на участке. Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания».

Источник — пресс-служба администрации Перми