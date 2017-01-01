Губернатор Прикамья внёс поправки по регулированию размещения НТО
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По предложению Максима Решетникова, вопросы НТО будут регулироваться муниципальными правилами благоустройства.
Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс 19 июля в Законодательное собрание поправки, касающиеся регулирования размещения нестационарных торговых объектов муниципальными правилами благоустройства. В этот список, помимо НТО, попадают и остановочные комплексы.
Рассмотрение этого вопроса запланировано на пленарном заседании 16 августа.
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