На «ПМУ» стартовал проект по увеличению фасовки карбамида в мягкие контейнеры

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» начата работа по проекту «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры (МКР) до 333 тыс. тонн в год». Его реализация позволит при необходимости паковать в большие мешки весь производимый объём товарного карбамида. Такая потребность возникла в связи с запросом предприятий разных отраслей промышленности, приобретающих пермский карбамид именно в мягких контейнерах для дальнейшей переработки. На реализацию проекта будет направлено 362 млн рублей с НДС.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Благодаря высочайшему качеству пермского карбамида, минимальному содержанию биурета, отсутствию формальдегидов он востребован в фармакологии, производстве реагента Adblue для очистки дизельных двигателей, в животноводстве и пищевой промышленности. Но такие потребители принимают карбамид не насыпью, а только в мягких контейнерах. Для удовлетворения потребностей покупателей компания «УРАЛХИМ» приняла решение увеличить на «ПМУ» мощности фасовки карбамида в МКР.

До осени 2018 года будут проведены проектно-изыскательские работы, в которых задействован как филиал «ПМУ», так и филиал «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми. К концу года будет поставлено необходимое оборудование. В 2019 году будет построено новое здание фасовки, в котором расположатся два высокоскоростных фасовочных аппарата, узел пересыпки, а также новая зона погрузки с мостовым краном на стационарных опорах. В рамках проекта предполагается и самое мощное за последние годы развитие железнодорожной инфраструктуры предприятия.

Евгений Утемов, директор филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми:

— Железнодорожная инфраструктура завода изначально была запроектирована под два монопродукта — это карбамид, который отгружается насыпью в минераловозы, и аммиак, отгружаемый в цистерны. При фасовке карбамида в МКР у нас появляется дополнительный парк полувагонов, а значит возникает потребность и в дополнительных ж/д путях. Полувагоны как универсальный подвижной состав используются под разные грузы. Поэтому перед погрузкой мягких контейнеров, чтобы не повредить оболочку, требуется подготовка полувагонов, которая заключается в их очистке от остатков ранее перевозимых грузов, удалении и оклейке выступающих элементов вагонов, которые могут повредить биг-бэги. Для этих целей будет построен пункт подготовки полувагонов.

В результате реализации проекта общая протяженность ж/д путей предприятия увеличится почти на полтора километра.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»