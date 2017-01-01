«Парма» подписала контракты сразу с тремя американцами Двое из них — защитники, один — форвард

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Ряды баскетбольного клуба «Парма» пополнили сразу три легионера, все — граждане США.

Как уточнили в пресс-службе клуба, соглашение с 26-летним защитником Тайлером Ларсоном (рост 191 см, вес 84 кг) рассчитано на один сезон. Ранее он играл за бельгийский Liege Basket.

Второй новобранец — 23-летний защитник Коди Джастис (196 см, 73 кг). Он перешел из университетской команды Arizona State.

Третий новичок — 22-летний форвард Майкл Хамрфи (206 см, 111 кг). Он выступал за команду Стенфордского университета. Соглашения с обоими легионерами рассчитано также на сезон.

Напомним, ранее ряды «Пармы» пополнили 22-летний американский форвард Рашард Келли и 26-летний литовский форвард Эйгирдас Жукаускас.