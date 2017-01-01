В Перми вновь выбрали победителя конкурса на оценку качества воздуха и воды в малых реках Результаты торгов уже дважды отменяли из-за нарушений в конкурсной документации

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Напомним, в конце марта управление по экологии и природопользованию администрации Перми объявило конкурс на организацию наблюдений за качеством воды в малых реках и атмосферного воздуха на территории города. Максимальная цена контракта составляла 1,4 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был замерить качество воздуха на четырёх магистралях города (на перекрёстках улиц Юрша и Уинской, Куйбышева и Белинского, Малкова и шоссе Космонавтов, Ленина и Попова) и в Дзержинском районе (на улицах Костычева, Строителей, Вавилова, Малкова и Петропавловской). Также ему предстояло проанализировать качество проб воды в малых реках города: Данилихе, Егошихе, Иве и Мулянке. Наблюдение за качеством воды и воздуха требовалось начать с даты заключения контракта, а закончить в конце декабря. Итоговый отчёт нужно было представить заказчику 20 декабря 2018 года.

Предполагалось, что подрядчика выберут ещё 27 апреля. На конкурс заявились две пермские компании: ООО «АналитЭкспертСервис» и ООО «Экологическая лаборатория». «АналитЭкспертСервис» предложило выполнить работы за 750 тыс. руб., а «Экологическая лаборатория» — за 1,35 млн руб. Однако заявка «АналитЭкспертСервис» была отклонена из-за того, что в аттестате аккредитации не было разрешения на определение в отобранных пробах воды содержания меди, марганца и цинка. Компания пожаловалась на решение конкурсной комиссии в краевое УФАС. В результате антимонопольщики признали жалобу обоснованной, а также потребовали отменить результаты рассмотрения заявок и привлечь членов конкурсной комиссии к административной ответственности. В итоге, по новому протоколу рассмотрения заявок, победителем стало «АналитЭкспертСервис», который пообещал выполнить работы в два раза дешевле, чем конкурент.

После этого «Экологическая лаборатория» также обратилась в антимонопольную службу. Компания утверждала, что заявка конкурента всё-таки не соответствует требованиям: якобы у «АналитЭкспертСервис» закончился аттестат аккредитации, а значит, что он не сможет провести нужные исследования. УФАС с этим утверждением не согласилось и признало жалобу необоснованной.

Несмотря на это, во время проверки антимонопольщики обнаружили другое нарушение. В методике оценки заявок участников торгов установлено, что за 1-2 контракта можно получить 10 баллов, за 3-4 контракта — 30, 5-6 контрактов — 60, 7-8 контрактов — 90, а 8 и более контрактов — 100 баллов. Из этого следует, что за 8 контрактов можно получить как 90, так и 100 баллов. Антимонопольный орган считает, что это может привести к необъективному рассмотрению и оценке заявок, а также не даст выбрать участника закупки, который может предложить лучшие условия исполнения контракта. Так как УФАС потребовало устранить нарушения, управление по экологии и природопользованию вновь отменило протоколы вскрытия конвертов и рассмотрения заявок. Закупку вернули на этап «Работа комиссии».

После устроения нарушений, конкурсная комиссия признала обе заявки соответствующими требованиям. Контракт рекомендовали подписать с «Экологической лабораторией», которая доказала, что обладает большим опытом по наблюдению за окружающей средой и квалификацией. В этот раз компания снизила цену на 2,5 млн руб., поэтому контракт заключат за 1,1 млн руб.

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