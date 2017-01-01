В четырёх районах Перми объявили аукционы на право размещения НТО

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Вчера, 19 июля, мэрия Перми выставила на торги 32 участка в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города. Участки предусмотрены для размещения лотков, автоприцепов, киосков и павильонов.

Размер площади места размещения НТО варьируется от 6 до 30 кв. метров, а стоимость аренды — от 4,8 тыс. до 68,3 тыс. руб. Самый маленький срок действия договора составляет четыре месяца — за аренду места для киоска печати около железнодорожного вокзала. Остальные контракты планируется заключить на 12 или 60 месяцев.

Больше всего участков расположено в Дзержинском районе — 19. Ещё 10 находятся в Свердловском районе, один — в Индустриальном (Балатово), и один — в Мотовилихинском (Городские Горки).

Аукционы проведут 22 августа. С полной информацией о торгах можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка».

Напомним, схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации Перми от 20 июня. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в схему, но договор с администрацией ещё действует, продолжат стоять на привычных местах пока не истечёт срок контракта, или его условия будут нарушены.

11 июля в Перми объявили первые торги в соответствии с новой схемой. Все 67 участков расположены в Дзержинском районе на улице Красноборской. Эти аукционы планируется провести 15 августа.