Дорожный обход Чусового уже готов на 70% Подрядчику осталось уложить асфальтовое покрытие и земляное полотно

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Фото: Константин Долгановский

В четверг, 19 июля, губернатор Пермского края Максим Решетников посмотрел, как в Чусовом идёт реализация крупных инфраструктурных проектов. Сейчас там реконструируется здание железнодорожного вокзала, ведётся модернизация локомотивного депо и продолжается строительство транспортного обхода города.

По состоянию на 19 июля, обход Чусового уже готов почти на 70%. По словам начальника «Мостоотряд № 123» Юрия Истягина, все строительные сооружения готовы, и транспорт, который подвозит необходимое оборудование и материалы, уже ездит по новым мостам. Подрядной организации осталось уложить асфальтовое покрытие и земляное полотно.

Также в Чусовом идёт строительство второй очереди железнодорожного вокзала. ОАО «РЖД» собирается завершить работы в следующем году. Планируется, что это будет современное здание с залом ожидания, комнатами длительного отдыха для пассажиров, залом повышенной комфортности, санузлами с душевыми кабинками и помещениями для маломобильных групп населения. Среднегодовой пассажиропоток нового ж/д вокзала составит более 107 тыс. человек.

Кроме этого, на базе локомотивного эксплуатационного депо Чусовское Свердловской железной дороги планируется создать современный комплекс по ремонту маневровых тепловозов. На эти цели с 2019 по 2021 год планируется направить свыше 140 млн руб. Также предприятие будет дооснащено стендовым и испытательным оборудованием.

Источник — пресс-служба администрации губернатора