В Пермском районе начался «Агрофест-2018»

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Сегодня, 19 июля, состоялось открытие аграрного фестиваля достижений агропромышленного комплекса Пермского края «Агрофест — 2018». Фестиваль собрал порядка 1,5 тыс. человек.

Фестиваль продлится до 20 июля. В этом году экспозицию разместили на опытном поле Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в селе Лобаново. Свою продукцию и технику представили около 120 сельхозтоваропроизводителей. В частности, было представлено лучшее племенное поголовье молочного и мясного крупного рогатого скота — 98 голов, и 200 единиц сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в рамках «АгроФеста» пройдёт краевой конкурс профмастерства среди механизаторов. Также в дни форума будет работать сельскохозяйственная ярмарка. На площадках агровыставки обсудят развитие животноводства и растениеводства, реализацию инвестиционных проектов, возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и цифровизацию в агропромышленного комплекса.

Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, тематике и конфигурации площадки можно на сайте фестиваля.

Источник — пресс-служба администрации губернатора