Разрешение на строительство Чусовского моста планируют получить до конца июля Мост собираются достроить в 2021 году

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На Московском урабанистическом форуме губернатор Прикамья Максима Решетникова обсудил строительство автомобильного моста через Чусовую с представителями компании-концессионера — «Пермской концессионной компании», проектировщика — «Института «Стройпроект» и подрядчика — компании «Стройтрансгаз».

По словам генерального директора ООО «Пермская концессионная компания» Алексея Шулепова, разрешение на строительство предполагается получить до конца июля 2018 года.

Строительство будут вести два этапа: сначала возведут новый двухполосный мостовой переход параллельно существующему, а затем реконструируют существующий мост. Кроме того, на мосту появится тротуар для пешеходов. Также будут реконструированы участки автомобильной дороги до мостового перехода через Чусовую со стороны посёлка Пальники и после мостового перехода до пересечения с улицей Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная развязка.

Протяженность объекта составит порядка 9 км. Общая стоимость проекта — порядка 14 млрд руб.: более 9,5 млрд руб. — средства из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. — из региональной казны, и 3,1 млрд руб. — средства концессионера.

Сдача объекта запланирована в 2021 году.

Источник — пресс-служба администрации губернатора