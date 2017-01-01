Российские эксперты одобрили проект по комплексному развитию Перми

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Пермский край представил в рамках Московского урбанистического форума проект благоустройства краевого центра — «Пермь — 300 лет на Каме».

Напомним, согласно проекту приоритетная зона развития краевой столицы — центр города в границах улицы Ленина, набережной Камы, долин рек Данилиха и Егошиха. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме.

По словам известного российского архитектора и урбаниста, директора российского офиса международного проектного бюро MLA+ Яны Голубевой, особенность каждого города связана с его историей. «Когда мы говорим про Пермь, мы говорим о необходимости сохранить Первогород и дать вторую жизнь промышленным территориям», — считает эксперт.

Президент Гильдии градостроителей, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Наталья Трунова отметила, что то, что Пермь решилась на работу с такой сложной территорией, является большим прорывом. По её мнению, проект «Пермь — 300 лет на Каме» идёт в русле мировых и прогрессивных российских тенденций.

Президент Союза российских городов Андрей Максимов добавил, что «Пермь — 300 лет на Каме» — это один из самых вдохновляющих проектов по реконструкции региональных центров России, которые сегодня предстоит реализовать в ближайшие годы. «Переориентация в развитии города от окраин в центр — в духе самых передовых трендов. То же самое сейчас пытается сделать, например, Брюссель», — подчеркнул Андрей Максимов.

Руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан считает, что проект представляет план постепенной реконструкции центра города и выглядит реализуемым. «Это настоящая стратегия, сценарий поступательного развития с упором на общественные пространства и существующие объекты», — резюмировал эксперт.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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