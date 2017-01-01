Власти Прикамья собираются купить долю в Уральском институте дорожного планирования

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Расходы на приобретение оценили в 45 млн рублей.

Губернатор Пермского края внёс в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2018-2020 годы. В частности депутатам предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год на 45 млн руб. для приобретения в собственность края доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного планирования». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это нужно, чтобы ускорить процесс разработки проектно-сметной документации, внесения изменения и корректировки проектов на этапе реализации строительно-монтажных работ, а также формирования единого подхода по технологии производства работ.

По информации «КоммерсантЪ-Прикамье», краевые власти хотят создать на базе «Уралдорпроекта» региональный проектный институт. Сейчас в крае нет такого учреждения, поэтому вся проектная документация разрабатывается сторонними компаниями. В результате дороги, построенные по их проектам, иногда приходится переделывать, как это было с шоссе Космонавтов. Появление собственного проектного института позволит краевым властям не проводить конкурсы на разработку проектно-сметной документации, а поручить работы госучреждению.