Футбольный клуб «Звезда» выбрал капитана Им стал бывший игрок «Амкара» Евгений Тюкалов

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На общем собрании игроков и тренерского штаба футбольного клуба «Звезда» 18 июля выбрали капитана команды на сезон 2018/19.

Им стал 25-летний Евгений Тюкалов, который состоял в молодёжной системе «Амкара» с 2002 года, и являлся игроком основного состава в 2011-2015 годах.

Кроме того, в пресс-службе клуба сообщили, что в составе команды появился новичок — нападающий Иван Иванченко, который тоже является воспитанником пермского футбола, но сейчас взят в аренду у махачкалинского «Анжи».

Напомним, что первый официальный матч в рамках ПФЛ «Звезда» проведёт 20 июля в Тольятти с местной «Ладой-Тольятти».