ЕР исключит Александра Телепнёва из партии после вступления приговора в законную силу

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Вопрос исключения экс-депутата Заксобрания Пермского края из членов партии рассмотрят на заседании местного политического совета местного отделения партии Свердловского района.

Александра Телепнёва собираются исключить из рядов партии после вступления обвинительного приговора суда в законную силу, сообщает пресс-служба пермского реготделения «Единой России».

Напомним, сегодня Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнёва и его друга Сергея Ванкевича виновными в избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash и приговорил их к двум годам в колонии-поселении. Когда возбудили уголовное дело, «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнёва в партии.