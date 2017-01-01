ЕР исключит Александра Телепнёва из партии после вступления приговора в законную силу
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Вопрос исключения экс-депутата Заксобрания Пермского края из членов партии рассмотрят на заседании местного политического совета местного отделения партии Свердловского района.
Александра Телепнёва собираются исключить из рядов партии после вступления обвинительного приговора суда в законную силу, сообщает пресс-служба пермского реготделения «Единой России».
Напомним, сегодня Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнёва и его друга Сергея Ванкевича виновными в избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash и приговорил их к двум годам в колонии-поселении. Когда возбудили уголовное дело, «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнёва в партии.
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