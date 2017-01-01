На разработку документации по планировке территории «Ремпутьмаша» нужно 1,2 млн рублей

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Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект поправок к бюджету на 2018 год и на плановый период 2018 и 2020 годов.

В документе, который депутаты будут принимать в первом чтении на августовской сессии, есть пункт о выделении 1 млн 275 тыс. руб. на разработку документации по планировке территории «Пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш». В пояснительной записке говорится, что это требуется «для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства — выставочного комплекса регионального значения Галереи».

Напомним, ранее региональный минстрой предложил создать на территории завода культурный кластер, в который должны войти четыре музея.