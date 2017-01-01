Добраться из Перми в Кунгур или Верещагино можно будет на электропоезде «Ласточка» «Ласточка» начнёт курсировать с 1 августа и заменит ныне действующие моторо-вагонные подвижные составы

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Губернатор Пермского края 16 июля внёс в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2018-2020 годы.

В частности краевые власти предложили увеличить в 2018 году расходы на 37 млн руб. и на 67,1 млн руб. в 2019 и 2020 годах для предоставления перевозчику субсидий на возмещение недополученных доходов, вызванных регулированием тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. Это связано с запуском с 1 августа электропоезда "Ласточка" по двум направлениям — «Пермь II — Кунгур — Пермь II» и «Пермь II — Верещагино — Пермь II». В пояснительной записке к проекту закона говорится, что данная инициатива заявлена в рамках госпрограммы Прикамья «Развитие транспортной системы» и направлена на повышение уровня транспортного обслуживания пассажиров и замену устаревающего подвижного состава.

Поправки к бюджету предполагается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания уже в августе.