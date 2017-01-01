За полгода индекс производства в Прикамье вырос на 2,3%

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Пермьстат подвёл итоги деятельности промышленных предприятий по итогам шести месяцев 2018 года. В январе-июне предприятиями было отгружено продукции собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на 830,6 млрд руб. Индекс производства за январь-июнь 2018 года к январю-июню предыдущего года составил 102,3%.

Предприятия по добыче полезных ископаемых отгрузили продукции на 184,1 млрд руб., обрабатывающее производства — на 569,4 млрд руб., компании, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха — на 63,5 млрд руб., а предприятия, работающие в водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — на 13,5 млрд руб.

Наибольший рост производства показали предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — за полгода они выполнили на 19,5% больше работ и услуг, чем год назад.