В октябре в Перми начнёт ездить трамвай нового поколения Также в этом году власти города проведут конкурс на закупку новых трамвайных вагонов

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Сегодня, 17 июля, на Московском урбанистическом форуме правительство Пермского края, администрация города Перми и ООО «ПК Транспортные системы» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает тестовую эксплуатацию низкопольного трамвая нового поколения.

Президент ООО «ПК Траспортные системы» Феликс Винокур отметил, что в новых трамвайных вагонов «City Star» будет комфортно как пожилым и маломобильным жителям региона, так и родителям с маленькими детьми. Все посадочные площадки нового вагона оборудованы низким полом для удобства маломобильных групп населения. Новые трамваи обладают тихим и плавных ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. В Пермь тестовый вагон приедет в октябре.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, компания ООО «ПК Транспортные системы» начнёт разработку уникальной в России технологии автономного трамвайного движения без использования контактной сети.

Оба проекта будут реализованы в рамках новой транспортной модели Перми, разрабатываемой для повышения качества пассажирских перевозок и безопасности общественного транспорта. Реализация проекта предусмотрена до 2023 года. За этот период в городе планируется провести новые конкурсные процедуры по обслуживанию маршрутов, внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные на всех видах транспорта, обновить парк подвижного состава. Предполагается, что конкурс на закупку новых трамвайных вагонов будет проведён уже в этом году.

Источник — пресс-служба администрации губернатора