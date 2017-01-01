В Закамске на одном из перекрёстков почти на месяц ограничат движение транспорта
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Это связано с работами по реконструкции сетей водоснабжения.
С 10 по 31 августа в микрорайоне Закамск введут режим ограничения движения на перекрёстке ул. Маршала Рыбалко и Шишкина.
Работы по реконструкции сети водоснабжения будет проводить компания «Новогор-Прикамье». Подрядчик обязан установить соответствующие знаки.
Источник — пресс-служба администрации Перми
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