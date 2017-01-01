У губернатора и правительства Прикамья появятся отдельные Интернет-сайты Портал permkrai.ru останется в качестве официального сайта Пермского края как субъекта Российской Федерации

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И.о. главы Прикамья Ольга Антипина подписала Указ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края в информационно-коммуникационной сети Интернет и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты губернатора Пермского края».

Указ предполагает создание отдельных сайтов губернатора Пермского края — www.gubernator.permkrai.ru, администрации губернатора — www.admin.permkrai.ru, и регионального правительства — www.gov.permkrai.ru. На них будет размещаться информация об их деятельности, нормативно-правовые акты, тексты, аудио и видео публичных выступлений, а также другие сведения, имеющие отношение к их работе.

Сайт www.permkrai.ru, где сегодня размещаются новости и иные материалы губернатора, администрации и правительства, останется в качестве «официального сайта Пермского края как субъекта Российской Федерации». Отметим, сайт www.admin.permkrai.ru также доступен, но сейчас он заполняется зеркально основному сайту — www.permkrai.ru.

Согласно Указу, ответственность за защиту информации о деятельности губернатора, администрации и правительства Пермского края, а также за информационное наполнение и техническое сопровождение сайтов возложена на министерство информационного развития и связи Пермского края. Контроль за исполнением Указа возложен на главу ведомства, министра Игоря Никитина.

Указ подписан 13 июля. Его текст доступен на Официальном интернет-портале правовой информации.