Ущерб от реконструкции моста на дороге Пермь-Усть-Качка оценили в 32 тысячи мальков щуки Мост через реку Качка перестроили в прошлом году

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Вчера, 16 июля, краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявил аукцион на искусственное воспроизводство рыбы в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания при реконструкции моста через реку Качка на дороге Пермь-Усть-Качка в Пермском районе.

Начальная цена контракта — 2,6 млн руб. Подрядчик должен вырастить и выпустить в Воткинское водохранилище 36,2 тыс. мальков щуки, каждый весом не менее 8-10 грамм. В техническом задании говорится, что размер ущерба от реконструкции моста определён на основании заключения Средневолжского территориального управления Росрыболовства от 18.08.2014г. исх.№4/4559.

Работы по восстановлению экосистемы требуется выполнить до 1 ноября 2018 года. Заявки принимаются до 24 июля. Аукцион планируется провести 27 июля.

Напомним, мост через реку Качка на дороге Пермь-Усть-Качка реконструировали в прошлом году. Заказчиком объекта выступило Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского Края. Финансирование составило 40,2 млн руб. из краевого бюджета. Подрядчик ООО «УниверсалСтрой» построил мост в виде двухпролётной металлической арки из гофрированного металла, укрепил откосы земляного полотна, устроил водосбросы и систему водоотвода, положил дорожное полотно и построил барьерное ограждение.

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