В Перми объявили торги на право размещения киосков и павильонов Пока на торги выставлены участки только в Дзержинском районе

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Фото: Евгений Запискин

Администрация Перми объявила аукционы на право размещения передвижных нестационарных торговых объектов объявлены по 67 лотам. Все торговые места расположены на улице Красноборской. Схемой размещения нестационарных торговых объектов здесь предусмотрены торговые точки общественного питания и продажа цветов. Размер площади места размещения НТО варьируется от 6 до 9 кв. метров. Стоимость аренды участка под киоск площадью 6 кв. м составляет 5,4 тыс. руб., площадью 8 кв.м — 7,3 тыс. руб., а 9 кв. м. — 8,2 тыс. руб. Договор заключается на 12 месяцев.

Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, выставление лотов будет проходить поэтапно: в ближайшее время торги будут объявлены в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах города.

Аукционы на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта проведут 15 августа. Участником аукциона могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, представляющие малый и средний бизнес.

С полной информацией о торгах можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка».

Напомним, схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми от 20 июня. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в схему, но договор с администрацией ещё действует, продолжат стоять на привычных местах пока не истечёт срок контракта, или его условия будут нарушены.

Источник — пресс-служба администрации Перми