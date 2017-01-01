В Перми пройдёт молодёжный кинофестиваль позитивного кино

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Первый молодёжный фестиваль позитивного кино пройдёт в Перми с 9 по 11 августа. Участвовать в нем могут как уже состоявшиеся профессиональные авторы, так и любители. Площадкой для проведения фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод» на Чернышевского, 28.

По данным организаторов проекта, конкурсная программа фестиваля будет состоять из четырёх номинаций: Лучший игровой фильм более 30 минут, Лучший короткометражный игровой фильм до 30 минут, Лучший музыкальный фильм (клип, мюзикл, музыкально-игровой) и Музыкальная копилка NZ

К участию в фестивале допускаются игровые и музыкальные фильмы продолжительностью не более 60 минут, которые созданы после 1 января 2014 года. Количество фильмов, поданных на конкурс одним автором, не ограничено. Последний день приема заявок на конкурс — 30 июля.

Жюри фестиваля определит победителей по следующим критериям, каждый из которых оценивается по 10-ти бальной шкале: оригинальность идеи, доступность подачи фильма для широкой аудитории, качество кино-, видео-материала, режиссура, отклик зрителей и игра актеров. В состав жюри войдут представители общественности и кинобизнеса, науки и культуры, специалистов в области режиссуры, актерского мастерства, операторского и сценарного искусства кино.

Организатором фестиваля выступает Фонд независимого кино «Манифест_16» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, кинокомпании «Big Bag Films», школы кино и медиа «Big Bag School» (Екатеринбург).

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