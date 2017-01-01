Сцену Театра-Театра реконструирует пермская компания Контракт заключат по максимальной цене в 160 млн рублей

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Фото: Сергей Копышко

В Перми подвели итоги конкурса с ограниченным участием на разработку рабочей документации и выполнение строительных работ по перевооружению нижней механики сцены Пермского академического Театра-Театра.

Максимальная цена контракта составляла 160,15 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчику нужно демонтировать конструкции трюма и сцены, установить внутри две стационарные площадки, новое оборудование и сети управления, смонтировать готовые площадки и планшет сцены, а также провести электромонтажные и отделочные работы. Задание усложняется тем, что здание театра является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

В результате заявку на участие в конкурсе прислало лишь пермское ООО «ПЕРМСТРОЙМЕТ+». Конкурс признали несостоявшимся. Договор с компанией заключат по максимальной цене контракта.

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