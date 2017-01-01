Сквер Авиаторов на Крохалевке отремонтируют к августу

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МКУ «Благоустройство Свердловского района» проводит аукцион на выполнение ремонта сквера Авиаторов. Он расположен в микрорайоне Крохалева, и ограничен улицами Куйбышева, Обвинской и Саранской.

В сквере отремонтируют дорожки и площадки. Вместо асфальта будет положена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны, модульные цветники и др. Помимо этого будут вырублены старые разросшиеся деревья и кустарники, высажены новые ивы, березы, рябины, пенсильванские ясени и ягодные яблони. А на фоне кустарников можно будет увидеть цветники из многолетних цветов. В сквере будет посеян новый газон.

Для детей будет установлена игровая площадка с резиновым покрытием, также в сквере появится радиальная скамья «Змейка» длинной 8 метров.

Все работы планируется завершить до конца июля, сообщают в пермской мэрии.