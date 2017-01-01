Пермский аэропорт приобретёт отдельный микроавтобус для VIP-пассажиров Клиентов зала повышенной комфортности будет обслуживать отдельное транспортное средство

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Пермский аэропорт объявил запрос предложений на поставку микроавтобуса для перевозки пассажиров, обслуживаемых в зале повышенной комфортности аэропорта, от аэровокзала до трапа самолёта и обратно.

Максимальная цена контракта составляет 2,9 млн руб. В техническом задании говорится, что транспортное средство должно иметь 17-20 посадочных мест, задний привод, дизельный двигатель от 130 лошадиных сил с жидкостным охлаждением, механическую коробку передач с числом ступеней не менее 6-ти, проблесковый маяк импульсного типа на крыше микроавтобуса, тонированные боковые стёкла и жидкокристаллический телевизор. Цвет микроавтобуса — белый, а салона — чёрный.

Заявки от участников торгов принимаются до 22 мая. Итоги подведут 29 мая. Товар заказчику требуется предоставить в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.