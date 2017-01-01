Задолженность по зарплате в Прикамье за месяц увеличилась на 12%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на начало мая 2018 года достигла 8,7 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 12,1%. Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях, передаёт Пермьстат.

Наибольший объём задолженности в 71,2% приходится на организации обрабатывающих производств. Просроченную задолженность по заработной плате имеют организации пяти муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Кунгуру.

Организации Пермского края задолжали средства 742 сотрудникам. В расчёте на одного работника сумма «просрочки» равна 11,7 тыс. руб.

При этом объём задолженности в 2,5 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2017 году приходится 500 тыс. рублей, в 2016 году – 6,2 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться