Арсен Болквадзе: «Цена вводится вполне комфортная» С 1 июня стоимость платных парковок составит 20 рублей в час

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Сегодня, 17 мая, в на круглом столе, посвящённом развитию парковочного пространства в городе, специалисты администрации краевой столицы, депутаты Пермской городской думы, эксперты и представители общественности обсудили повышение стоимости платных парковок в центре города.

В начале мероприятия начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис подвёл итоги работы платных парковок за первый квартал 2018 года.

Напомним, система платных парковок была введена в 2016 году. Она ограничена ул. Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты Звезда до ул. Попова), Монастырской (от Перми-I до ул. Газеты Звезда), Советской (от ул. М. Горького до ул. Н. Островского) и Николая Островского.

Так, в настоящее время в Перми функционирует порядка 2,5 тыс. парковочных мест. Стоимость парковки составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.

По данным дирекции дорожного движения, на данный момент продолжительность стоянки составляет 1 час 28 минут, тогда как до введения системы платных парковок этот показатель составлял 5 часов. При этом пиковая загруженность парковочных мест составила 92%, с средняя занятость — 76%.

В 2018 году водители воспользовались услугой 66 тыс. раз. Как сообщил Максим Кис, по итогам первого квартала самым популярным способом оплаты стали мобильное приложение и сайт, которыми воспользовались 52% пользователей парковок. При помощи sms-сообщений оплатили парковку 41% автомобилистов, 7% — с помощью паркомата.

Также по итогам работы первого квартала 2018 года было вынесено 15 тыс. постановлений за неоплату парковки и стоянку на газонах на общую сумму 22,597 млн руб. При этом Максим Кис отметил, что с начала работы системы в Перми в зоне платных парковок в три раза снизилось количество нарушений правил стоянки и остановки автомобилей.

Одновременно с началом работы платных парковок была утверждена методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест. Согласно методике, для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80-90% максимальную заполняемость парковочных мест. При этом, если загруженность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в 5 руб. Таким образом, с 1 июня 2018 года стоимость парковки в Перми составит 20 руб. в час.

«Цена вводится вполне комфортная. И как раз загруженность зоны платной парковки автомобилями говорит о том, что она стала слишком комфортной, и регуляторная функция этой системы пропала. Именно для того, чтобы продолжалась работа системы как регулятора въезда машин в центр города, необходимо повышать цену. Необходимо, чтобы 20-30% машиномест в зоне уличной дорожной сети было свободно, чтобы люди, приезжающие в центр на короткое время, имели возможность припарковаться», — пояснил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

Отметим, что по сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Так, например, в Тюмени и Екатеринбурге плата за час парковки составляет 30 руб., в Ростове-на-Дону — 35 руб., в Нижнем Новгороде — от 50 руб. в час, в Казани — 30 и 50 руб. в зависимости от зоны.

«Новый компаньон»