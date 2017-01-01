В выходные трамваи не поедут по Петропавловской и Ленина Движение ограничат из-за проведения аварийно-ремонтных работ на теплосети

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С 23:00 18 мая до 05:30 21 мая по улице Осинская будет прекращено движение трамваев по улице Петропавловская (от Борчанинова до Куйбышева) и Ленина (от Куйбышева до Максима Горького).

Трамваи №4, 7 и 11 поедут в объезд по улицам Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева, Революции и Пушкина.

Источник — пресс-служба администрации Перми