Пермские связисты ожидают резкий рост интернет-активности во время первого стыкового матча «Амкара»

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Воскресный матч «Амкар»-«Ахмат» стал лидером сезона по интернет-активности болельщиков. По данным «МегаФона», объем трафика на главной спортивной площадке города увеличился в 11 раз и был сравним с размещением 100 тысяч фотографий. Пермяки за несколько часов отправили в глобальную сеть около 1,7 тысяч публикаций с хештегом #амкар.

На матче связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Грозного, Березников, Чайковского, Екатеринбурга, Ижевска, Казани и других городов. Они вели прямые эфиры, отправляли фото и видео со скоростью до 150 Мбит/с. Результатами игры абоненты делились не только в соцсетях, но и активно звонили близким. В среднем, за два футбольных периода болельщик успел совершить три звонка.

Пермяки могут побить этот рекорд сегодня, 17 мая. В 18.30 по пермскому времени «Амкар» сыграет матч с командой «Тамбов», от исхода матча зависит судьба клуба в Российской футбольной премьер-лиге. Вход на игру бесплатный, поэтому стадион «Звезда» готовится принять максимальное количество болельщиков — 17 000 человек.

«Во время матча мы прогнозируем увеличение нагрузки на сеть в 15 раз. Чтобы гарантировать болельщикам уверенный прием и быстрый интернет, инженеры улучшили качество связи. «МегаФон» усилил сигнал на стадионе «Звезда» и на всех подъездных дорогах: Комсомольский проспект, улицах Куйбышева и Чкалова», — рассказывает директор Пермского отделения «МегаФона» Петр Козловский.

«Амкар» благодарит любителей футбола за поддержку, которую они оказали. В этом сезоне лишь однажды на встрече с «Зенитом» стадион «Звезда» собрал большую аудиторию. Мы надеемся, что и на предстоящей важнейшей игре трибуны будут полны, а наши болельщики будут делиться в социальных сетях хорошими новостями», — сообщают в футбольном клубе.

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