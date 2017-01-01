Портал «Управляем вместе» победил в конкурсе лучших практик открытости государственного управления

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Фото: Константин Долгановский

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления. Портал «Управляем вместе» стал победителем в номинации «Лучшая инициатива в области создания механизмов подотчетности органов государственной власти общественному контролю». Об этом сегодня, 16 мая, на заседании правительства Прикамья сообщил краевой министр информационного развития и связи Игорь Никитин.

Губернатор Максим Решетников отметил, что темпы прироста пользователей пермского портала «Управляем вместе» по итогам первого года работы действительно выше, чем в других регионах: «Мы взяли опыт этих регионов, взяли все лучшие практики и применили их в этом проекте», – сообщил губернатор.

Всего на конкурс были поданы 162 заявки на участие, из которых 58 заявок от федеральных органов исполнительной власти, 104 заявки – от органов власти субъектов Российской Федерации. Жюри оценивало работу органа власти с открытыми данными, раскрытие информации по запросу, прозрачность принятия решений, понятность публичной декларации целей и задач ведомств, наличие сервисов «по жизненным ситуациям», а также наличие инструментов обратной связи.

Ранее министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отмечал, что чиновники должны уметь открыто и понятно объяснять людям всё происходящее, свои действия и решения, даже если они негативные. «Этот конкурс поможет нам обобщить лучшие практики в области открытости власти, накопленные за последние несколько лет на федеральном и региональном уровне, и распространить их в масштабах всей страны. Уверен, что конкурс поможет дальнейшему повышению прозрачности всей системы госуправления, понятности действий органов власти, развитию механизмов общественного контроля и эффективной обратной связи», – считает Михаил Абызов.

По итогам конкурса организаторы планируют создать информационный ресурс, где будут собраны лучшие федеральные и региональные практики и инициативы в сфере внедрения принципов открытости в деятельность органов госвласти для открытого использования другими регионами.

Конкурс проводится правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства совместно с экспертным советом при правительстве РФ среди органов государственной власти.

Напомним, в 2017 году интерактивный проект «Управляем вместе» стал серебряным призёром международного конкурса коммуникационных проектов – Eventiada IPRA GoldenWorldAwards.

Источник - пресс-служба администрации губернатора Пермского края