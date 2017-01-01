В День защиты детей в Перми пройдёт международный флешмоб

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В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми пройдёт акция «Самый дружный хоровод», которая ежегодно проводится во многих странах мира и регионах России: учащиеся школ, воспитанники детских домов и интернатов, представители СО НКО, родители, педагоги встанут в хоровод и исполнят песни о добре и дружбе.

Акция пройдёт с 13:00 до 15:00 по пермскому времени на площади перед Театром-Театром. Заявки на участие принимаются до 28 мая на официальном сайте ассоциации «Тетрадка Дружбы» в разделе «Пермский край» (для жителей региона) и в разделе «Проекты» (для представителей регионов России и мира).

В рамках акции будут организованы интерактивные и творческие площадки, дворовые игры, мастер-классы по созданию бумажных голубей. Также состоится конкурс национальных костюмов и интерактивных игр.

В завершение мероприятия участники запустят в небо бумажных голубей, символизирующих дружбу детей всего мира, а также хором крикнут фразу «Все дети хотят дружить!»

Международная акция «Самый дружный хоровод» направлена на развитие дружбы и толерантности всех детей России и стран мира. Она объединит людей разного возраста, места проживания, национальности, вероисповедания, физических возможностей и особенностей развития. Инициатором акции в 2014 году выступил Пермский край.

Организаторами мероприятия в Перми выступят Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов и координационные центры программы «Тетрадка Дружбы».

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