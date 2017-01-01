В Перми за уклонение налогов осудят руководителя компании по перевозке грузов

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Из-за этого федеральный бюджет не дополучил 24 млн рублей.

Следственный отдел по Мотовилихинскому району СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, оказывающей транспортно-экспедиционные услуги.

По версии следствия, в 2012-2014 годах мужчина, избегая уплаты налогов и сборов, давал подчинённым распоряжения о внесении в книги покупок сфальсифицированных счетов-фактур. В результате этих действий бюджет Российской Федерации не дополучил более 24 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.