Реконструировать сцену Театра-Театра пожелала лишь одна компания

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Вчера, 14 мая, закончился срок подачи заявок на конкурс с ограниченным участием на разработку рабочей документации и выполнение строительных работ по перевооружению нижней механики сцены Пермского академического Театра-Театра.

Максимальная цена контракта составляет 160,15 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчику нужно демонтировать конструкции трюма и сцены, установить внутри две стационарные площадки, новое оборудование и сети управления, смонтировать готовые площадки и планшет сцены, а также провести электромонтажные и отделочные работы. Задание усложняется тем, что здание театра является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

В результате заявку на участие в конкурсе прислало лишь пермское ООО «ПЕРМСТРОЙМЕТ+». В результате конкурс признали несостоявшимся. Конкурсная комиссия проведёт 17 мая по поступившей заявке предквалификационный отбор.

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