В Перми погиб сотрудник предприятия по производству картона

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Мужчину затянуло между накатом и тамбурным валом картоноделательной машины

Происшествие случилось в картонно-бумажном цехе № 1 ООО «Прикамский картон» ещё утром 9 мая. 27-летний машинист картоноделательной машины получил смертельную травму, когда заправлял в машину полотно картона — работника затянуло между накатом и тамбурным валом машины.

По факту гибели рабочего следователи краевого СУ СКР начали доследственную проверку. Уже проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, на предприятии истребованы необходимые документы, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии, и принято законное процессуальное решение.