В Прикамье начала гореть сухая трава

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Вчера, 13 мая, сотрудниками МЧС России по Пермскому краю ликвидированы несколько очагов возгорания травы.

Пожары произошли как в Перми, так и в территориях края: в Лысьвенском, Кудымкарском, Нытвенском и Уинском районе.

Так, в воскресение трава днём загорелась на улицах Егрошинской, Тимирязева и Генерала Панфилова. Пожары также ликвидировали в селе Фролы Пермского района, деревне Откормочная в Лысьве, посёлке Малая Серва Кудымкарского района и в селе Барсаи Уинского района.

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