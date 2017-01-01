В Губахе за мошенничество осудят бывшего судебного пристава

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В хищении у краевого УФССП 280 тыс. руб. обвиняют 22-летнюю девушку.

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы ведущий специалист-эксперт по ведению депозитного счёта отдела судебных приставов по Губахе и Гремячинску вносила подложные сведения в бухгалтерскую документацию отдела и перечислила на свои счета более 280 тыс. руб.

Преступление было выявлено отделом по противодействию коррупции УФССП по Пермскому краю. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Как сообщила пресс-служба краевого СУ СКР, девушка уже возместила УФССП причинённый ущерб на сумму более 265 тыс. руб.