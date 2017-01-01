Главы муниципалитетов пожаловались в пермское УФАС на крупные торговые сети

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Сотрудники Пермского УФАС проверили, как крупные торговые федеральные и региональные сети исполняют закон о торговле.

Как сообщает пресс-служба управления, в антимонопольную службу часто поступают заявления от глав муниципалитетов с жалобами на то, что продуктовые сети размещают в их территории слишком много торговых точек, превышая допустимое количество. Согласно закону о торговле, если сеть реализовала за год более четверти от общего объёма продукции в территории, то ей запрещено приобретать или арендовать на этой территории дополнительную площадь для торговли.

Мониториг показал, что закон нигде не нарушается даже не смотря на то, что в некоторых районах доли торговых сетей превышают 25-процентный порог. К примеру, это сеть «Магнит» в Кизеловском и Усольском районах и «Пятёрочка» в ЗАТО Звездный и Усольском районе. Дело в том, что в мелких территориях располагается всего один сетевой магазин, и большинство жителей предпочитает покупать товары именно там. Как пояснила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС Алла Лебедева, если бы эти торговые сети, приобрели или арендовала бы дополнительную площадь, то тогда управление могло бы обратиться в суд, чтобы признать сделку недействительной. «А в данном случае — нарушений нет», — отметила она.

Отметим, по краю самый высокий процент от общей реализации продуктов — более 12 % от всего объёма — у ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Это магазины «Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель». На втором месте по объему проданной продукции сеть магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер») — около 10%. У региональной сети «Семья» (ООО «Семья») — 6,63%, у «Монетки» (ООО «Элемент Трейд») — 4%.