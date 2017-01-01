В 70 домах Кунгурского района холодная вода не соответствовала СанПиНу

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В посёлке Ергач Кунгурского района на три месяца отключили воду из-за того, что она не соответствовала СанПиНу, сообщает пресс-служба Инспекции жилищного госнадзора Пермского края. Жителям 70 многоквартирных домов поселка произведен перерасчёт платы за водоснабжение на общую сумму 260 тыс. руб.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что вода не соответствует санитарным правилам и нормам. После чего местной администрацией были приняты меры по отключению воды. Так, подача воды была прекращена с 25 апреля по 5 июня и с 10 июля по 30 августа 2017 года.

Жители пожаловались в инспекцию, что перерасчёт за это время не был сделан в полном объёме. ИГЖН провела проверку компании «Урал-Сфера», которая обеспечивала посёлок водой. Установлено, что компания не снизила плату за коммунальную услугу. Инспекция выдала предписание на перерасчёт.