В Перми создадут рабочую группу по разработке плана комплексного благоустройства Коллегиальный орган появится при заместителе главы администрации города

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На сайте мэрии опубликовали проект постановления администрации Перми «О создании рабочей группы по вопросам разработки плана комплексного благоустройства территории города Перми в период 2018-2023 годов».

Согласно проекту, рабочая группа должна сформировать общие подходы по вопросам разработки плана комплексного благоустройства. Для этого она будет анализировать ситуацию и имеющиеся проблемы города, рассматривать вопросы и предложения в план, координировать работу функциональных и территориальных органов, подразделений администрации Перми, а также мониторить исполнение мероприятий по разработке плана благоустройства. Заседания рабочей группы будут проводиться по мере необходимости.

В рабочую группу войдут депутаты гордумы, представители управления внешнего благоустройства администрации города, департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента градостроительства и архитектуры, департамента экономики и промышленной политики, а также МКУ «Пермблагоустройство». Председателем совещательного органа станет заместитель главы администрации города - начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич.

Сейчас проект постановления находится в стадии обсуждения. Антикоррупционная экспертиза завершится 16 мая.