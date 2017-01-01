Ночью в Пермский край придут заморозки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ночью 10, 11 и 12 мая в Прикамье ожидается похолодание до -1... -3°, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сегодня, 10 мая, дневная температура воздуха в регионе составит +8...+13°. Погода облачная с прояснениями. Местами по краю прогнозируется небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный, северный, днём — северный, северо-восточный 4-9 м/с, порывы — до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°.