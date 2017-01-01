Антон Клепиков: «Сначала нужно разобраться, а потом формулировать задачи» Новый вице-премьер прокомментировал своё назначение

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Фото: Пермская Ярмарка

Сегодня, 10 мая, советника губернатора Пермского края Антона Клепикова назначили и.о. вице-премьера правительства региона.

Как сообщил «Новому компаньону» Антон Клепиков, предложение возглавить блок культуры, спорта и туризма поступило ему от главы региона Максима Решетникова. О своём назначении на должность Антон Клепиков узнал сегодня.

«Мы практически год работали совместно. Я ведь работал в ранге советника на общественных началах, занимался некоторые вопросами спорта, культуры, массовых мероприятий. У меня есть квалификация в организации деловых и иных мероприятий. Думаю, что совокупность этих факторов и легла в основу этого решения. Сейчас надо всё систематизировать, упорядочить, разобраться — на это уйдёт неделя или две, а потом уже будем формулировать приоритетные задачи», — добавил новый вице-премьер.

Антон Клепиков известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмарка» и руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время». Также он успешно занимался проектом по ребрендингу и ремонту УДС Молот, этапами ЧМ по баскетболу, проведением соревнований по киберспорту и рядом других важных для края проектов.