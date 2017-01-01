Советник губернатора стал вице-премьером краевого правительства Антон Клепиков будет курировать культуру, туризм и спорт

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 10 мая, советник губернатора Пермского края Антон Клепиков назначен вице-премьером правительства региона.

Антон Клепиков известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмарка» и руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время». Также он успешно занимался проектом по ребрендингу и ремонту УДС Молот, этапами ЧМ по баскетболу, проведением соревнований по киберспорту и рядом других важных для края проектов.

Новый вице-премьер будет курировать культуру, туризм и спорт.

«Нам требуется усиление менеджмента в данных направлениях, а у Антона Юрьевича есть необходимый управленческий опыт. Это доказано его успешным руководством Фестивальным движением, проведением Молодёжного форума, а также крупнейших спортивно-массовых мероприятий в крае», — сообщил глава региона Максим Решетников на заседании правительства.

Ранее вопросами культуры, туризма и спорта занималась Ирина Ивенских. Теперь она будет отвечать в правительстве за межрегиональные и международные связи.

По информации «Нового компаньона», у Ирины Ивенских забрали эти вопросы, так как она не смогла эффективно выстроить работу своего блока.

Николай Иванов, политконсультант и член ОНФ:

— Судя по моему опыту взаимодействия с Антоном Клепиковым, он показался мне хорошим менеджером. Думаю, он займётся раскруткой брендов Пермского края, чтобы повысить, прежде всего, туристическую привлекательность региона. Ирина Ивенских тоже сделала многое в своё время в тех сферах, которые она курировала. Возможно, ей приходилось заниматься слишком многими направлениями деятельности, поэтому это дело решили разграничить, и разработали для неё новый функционал. Ей поручили установление долгосрочных контактов не только в внутри нашей страны, но и с международными структурами. На мой взгляд, она хороший переговорщик, поэтому она с этим справится. В Прикамье много интересных брендов, но, к сожалению, их раскрутка осуществлялась слабо. Видимо, Клепиков — это больше идеологический центр, а Ивенских будет непосредственно заниматься оформлением контрактов с представителями других регионов и стран для раскрутки этих брендов.

Сергей Клепцин, депутат Заксобрания, председатель комитета по социальной политике.

— Мы достаточно давно знакомы с Антоном Клепиковым. Я мог оценить его организационные способности, когда он ещё работал на «Пермской ярмарке». Там были достаточно серьёзные и успешные проекты, и у него есть опыт взаимодействия с административными кругами. Я думаю, что у него хватит компетенций для работы в правительстве. Тем более, что до этого назначения он был советником губернатора, где тоже вёл ряд крупных проектов в сфере культурной и спортивных политики. Ирины Ивенских остаётся в правительстве, следовательно, у губернатора есть уверенность в том, что этот человек справлялся со своей работой и справится с новым функционалом. Касательно кадровых перестановок, то, я бы не сказал, что Антон Юрьевич любит какие-то быстрые и безапелляционные решения. Я думаю, что у него все-таки есть привычка поначалу ознакомиться и посмотреть, как тот или иной чиновник справляется с поставленными задачами, и уже после этого принимать те или иные решения. Хотя, возможно, какие-то то перестановки всё-таки будут. Ведь каждый руководитель хотел бы видеть соратников в той или сфере деятельности, которую он курирует.

Предполагается, что новый вице-премьер получит карт-бланш на кадровые перестановки.