В мае в Перми изменится расписание шести автобусных маршрутов

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С сегодняшнего дня, с 10 мая, автобусы №6 по будням станут ходить чаще. Кроме того, по просьбам пассажиров на маршруте будет добавлено отправление в 05:50 с остановочного пункта «Боровики».

Кроме того, с 14 мая изменится расписание автобусных маршрутов №19, №59 и №62. Движение маршрутов будет продлено до остановочного пункта «улица Милиционера Власова».

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, также с 14 мая увеличится количество рейсов на маршруте №7т, а автобусы маршрута №59 начнут высаживать пассажиров на конечном остановочном пункте «улица 2-я Запорожская».